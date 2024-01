Willis Lease Finance Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Willis Lease Finance: Analyse der Diskussionsintensität, Relative-Stärke-Index und Branchenvergleich

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um Willis Lease Finance wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte eine mittlere Aktivität, was auf eine durchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Willis Lease Finance in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Im Rahmen der technischen Analyse wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um zu bewerten, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 52,61 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI schwankt ebenfalls und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Zusammen erhält das Willis Lease Finance-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Willis Lease Finance mit einer Rendite von -18,61 Prozent deutlich darunter. Auch im Vergleich zur Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" schneidet das Unternehmen mit einer Rendite von 2330,26 Prozent schlecht ab. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenpolitik von Willis Lease Finance erhält ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des Verhältnisses zwischen Dividende und Aktienkurs, das aktuell bei 0 liegt und eine negative Differenz von -16,95 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist.