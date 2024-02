Williams-Sonoma-Anleger wird’s freuen!

Die Williams-Sonoma-Aktie wurde von 3 Analysten bewertet, wobei 1 Bewertung "Gut", 2 "Neutral" und keine "Schlecht" lauteten. Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier liegt daher bei "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu Williams-Sonoma. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben einen Wert von 129 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -42,13 Prozent vom letzten Schlusskurs (222,92 USD) fallen könnte. Daraus ergibt sich die Empfehlung "Schlecht". Zusammenfassend erhält Williams-Sonoma daher ein "Neutral"-Rating von den Analysten.

In fundamentalen Gesichtspunkten ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Williams-Sonoma mit 13 im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Spezialität Einzelhandel" unterbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Williams-Sonoma-Aktie eine Rendite von 54,29 Prozent erzielt, was mehr als 63 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -9,56 Prozent verzeichnet, liegt die Aktie mit 63,85 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser starken Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Williams-Sonoma-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 155,88 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 222,92 USD lag, was einer Abweichung von +43,01 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von +9,4 Prozent, was wiederum zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Williams-Sonoma-Aktie in der technischen Analyse daher ebenfalls ein "Gut"-Rating.