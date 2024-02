Williams-Sonoma-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Aktienkurs von Williams-Sonoma hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 54,29 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") um 63,54 Prozent über dem Durchschnitt (-9,25 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -9,07 Prozent, wobei Williams-Sonoma aktuell um 63,35 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist Williams-Sonoma ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,01 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 35,63 Prozent liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Williams-Sonoma besonders positive Diskussionen geführt, wobei an zehn Tagen positive Themen überwogen, und an vier Tagen die negative Kommunikation stärker war. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Das Anleger-Stimmungsbarometer gibt der Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Williams-Sonoma-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 15, was auf eine Überverkauftheit hindeutet und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 34,49, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Williams-Sonoma.