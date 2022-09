Williams-Sonoma Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Für die Aktie Williams-sonoma aus dem Segment "Homefurnishing Einzelhandel" wird an der heimatlichen Börse New York am 20.09.2022, 04:59 Uhr, ein Kurs von 134.34 USD geführt.

Unser Analystenteam hat Williams-sonoma auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,53 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Williams-sonoma damit 54,87 Prozent unter dem Durchschnitt (40,34 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 73,86 Prozent. Williams-sonoma liegt aktuell 88,39 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Williams-sonoma aktuell 2,08. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,78 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel". Williams-sonoma bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Fundamental: Williams-sonoma ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Spezialität Einzelhandel) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 9,29 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 77 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 39,73 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.