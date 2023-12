Williams-Sonoma Aktie: Es geht auch anders!

Williams-Sonoma übertrifft die Erwartungen im Branchenvergleich

Der Aktienkurs von Williams-sonoma hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 73,6 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -15,84 Prozent gefallen. Dies führt zu einer Outperformance von +89,44 Prozent im Branchenvergleich für Williams-sonoma. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite von 77,18 Prozent über dem Durchschnittswert punkten. Diese starke Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem insgesamt positiven Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Williams-sonoma derzeit eine Dividendenrendite von 2,43 % aus. Obwohl diese Rendite nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Spezialität Einzelhandel") von 3,42 % ist, ergibt sich daraus die Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Analysteneinschätzungen für Williams-sonoma sind gemischt. In den letzten 12 Monaten wurde der Titel 1 mal mit "Gut", 2 mal mit "Neutral" und kein einziges Mal mit "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einem "Neutral"-Rating führt. Bezüglich des aktuellen Kurses von 199,76 USD erwarten die Analysten eine negative Entwicklung von -35,42 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 129 USD führt. Dies wird als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Hierzu haben unsere Analysten die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Williams-sonoma aufgegriffen. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass Williams-sonoma im Branchenvergleich und bezüglich der Anlegerstimmung gut abschneidet, jedoch gemischte Bewertungen von Analysten erhält.