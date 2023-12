Williams Cos Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Williams Cos hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,25 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche eine Unterperformance von -10,74 Prozent darstellt. Der gesamte "Energie"-Sektor wies eine mittlere Rendite von 25,99 Prozent auf, wobei Williams Cos 10,74 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Somit erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Williams Cos mit 23,94 aktuell 20 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Williams Cos liegt bei 74,39, was als überkauft gilt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen in dieser Kategorie daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Von den insgesamt 6 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Williams Cos-Aktie sind 2 "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten ergeben eine potenzielle Steigerung um 9,64 Prozent vom letzten Schlusskurs aus. Somit lautet die daraus abgeleitete Empfehlung "Gut". Zusammenfassend erhält Williams Cos von den Analysten ein "Gut"-Rating.