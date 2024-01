William Penn Bancorp Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der William Penn-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 89, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der 7-Tage-RSI von 55,61 auf 25-Tage-Basis, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für William Penn.

Die Diskussionen über William Penn in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität und werden daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum vorhanden, wodurch das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" betrachtet wird.

Die technische Analyse der William Penn-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 11,3 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 12,06 USD liegt, was einem Unterschied von +6,73 Prozent entspricht und die Aktie damit als "Gut" bewertet wird. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (12,27 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe am gleitenden Durchschnitt (-1,71 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die technische Analyse somit ein "Gut"-Rating für die William Penn-Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen weder positive noch negative Ausschläge und es wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ist die Redaktion daher der Meinung, dass die Aktie von William Penn bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.