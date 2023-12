William Penn Bancorp Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der William Penn-RSI liegt bei 31,91, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beträgt 33,46, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf William Penn ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der William Penn 11,25 USD erreicht, während die Aktie selbst bei 12,6 USD liegt, was einer positiven Bewertung von +12 Prozent entspricht. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 12,24 USD, was zu einer neutralen Bewertung von +2,94 Prozent führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz um William Penn wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Aktie zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat kaum Änderungen aufgewiesen, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Neutral" für William Penn in diesem Bereich.