William Demant Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Demant A- liegt aktuell bei 31,17, was 34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör von 47 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und deshalb eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann ein Investor, der in Demant A- investiert, einen geringeren Ertrag von 2,29 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör erzielen. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Demant A- bei -9,74 Prozent, was mehr als 16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Allerdings liegt die Rendite von Demant A- von 2,84 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von -12,57 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) von Demant A- liegt bei 49,17 Punkten auf 7-Tage-Basis, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 49,75, was ebenfalls auf eine neutrale Position hinweist. Insgesamt erhält das Demant A--Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.