William Demant Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Aktienkurs von Demant A- wies im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,74 Prozent auf, was 3,82 Prozent unter dem Durchschnitt (-5,92 Prozent) des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Im Branchenvergleich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" erzielte die Aktie eine mittlere jährliche Rendite von -11,94 Prozent, wobei Demant A- aktuell 2,2 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Fundamental betrachtet wird Demant A- im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 27,63, was einem Abstand von 46 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 50,72 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Demant A--Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 274,95 DKK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 296 DKK liegt, was einen Unterschied von +7,66 Prozent darstellt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (279,16 DKK) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+6,03 Prozent). Somit erhält die Demant A--Aktie auf Basis der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Demant A- eingestellt waren. Von insgesamt neun positiven und zwei negativen Tagen gab es an drei Tagen keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf dieser Basis erhält Demant A- eine "Gut"-Einschätzung hinsichtlich der Anlegerstimmung. Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet.