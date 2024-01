Die Willdan-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Aktienkurs von Willdan zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Rendite von 34,18 Prozent, was mehr als 1349 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Professionelle Dienstleistungen" verzeichnet eine mittlere Rendite von 7,89 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Willdan mit 26,29 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An fünf Tagen war das Stimmungsbarometer grün, negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. Überwiegend neutral waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Willdan gesprochen. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet, was eine insgesamt positive Einschätzung des Anleger-Sentiments ergibt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,23 % weist Willdan eine Dividende von 0 % auf, was eine niedrigere Ausschüttung bedeutet und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Willdan liegt bei 75,37, was über dem Branchendurchschnitt von 53,75 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.