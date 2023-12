Willdan Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die technische Analyse der Willdan-Aktie zeigt, dass sich das Papier sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend gut entwickelt. Der Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage liegt bei 19,08 USD, während der letzte Schlusskurs bei 21,5 USD liegt, was einer Abweichung von +12,68 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 19,86 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs von 21,5 USD, was einer Abweichung von +8,26 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie von Willdan ein "Gut"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich ebenfalls eine positive Entwicklung. Die Stimmungslage in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb hingegen unverändert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Hinsichtlich der Dividende weist die Willdan-Aktie eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite wird dabei in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt für die Willdan-Aktie ebenfalls ein neutrales Rating aus. Der RSI7-Wert von 42,03 und der RSI25-Wert von 43,76 führen zu einer Gesamtbewertung "Neutral" auf Basis des Relative Strength-Indikators.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Sentiment und die Dividendenpolitik eine positive Entwicklung der Willdan-Aktie, während der Relative Strength-Index neutral ist.