Willdan Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Aktienkurs von Willdan hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,38 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -4,81 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Willdan eine Outperformance von +2,44 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 244,56 Prozent im letzten Jahr, wobei Willdan um 246,94 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird Willdan in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Willdan von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Aufgrund der positiven Anleger-Stimmung wird Willdan daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Willdan wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Das derzeitige Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 66 für Willdan, was bedeutet, dass die Börse 66,75 Euro für jeden Euro Gewinn von Willdan zahlt. Dies sind 25 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Professionelle Dienstleistungen" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 53, weshalb der Titel als überbewertet eingestuft wird und auf Grundlage des KGV als "Schlecht" bewertet wird.