Willdan Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Bei Willdan hat sich in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Das bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die das Stimmungsbild beeinflussen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit in Bezug auf die Anzahl der Beiträge festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Willdan spiegeln ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um das Unternehmen. Aufgrund dieser positiven Signale wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Insgesamt ist die Aktie von Willdan bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Im Vergleich zur "Professionelle Dienstleistungen"-Branche hat Willdan in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +29,56 Prozent erzielt, während der "Industrie"-Sektor eine Unterperformance von 111,44 Prozent verzeichnet. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung im Branchenvergleich.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Willdan liegt mit 75,37 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 53, was die Aktie als "teuer" kennzeichnet. Auf der Grundlage fundamentaler Kriterien wird das Unternehmen daher als "Schlecht" bewertet.