Willamette Valley Vineyards Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Willamette Valley Vineyards liegt mit 48,96 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies entspricht einem Abstand von 61 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Getränke" von 30. Aufgrund dieses relativ hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht".

In Bezug auf die Aktienkursrendite hat Willamette Valley Vineyards im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,14 Prozent erzielt. Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite damit um 98,62 Prozent niedriger. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt 49,26 Prozent, wobei Willamette Valley Vineyards aktuell 66,4 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Stimmungsbild bei Willamette Valley Vineyards hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Sentiment mit "Neutral" bewertet. Jedoch wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien festgestellt, was eine "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium rechtfertigt. Zusammengefasst erhält Willamette Valley Vineyards für dieses Stufe daher ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Willamette Valley Vineyards-Aktie zeigt weder überkaufte noch unterkaufte Werte, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie nach RSI-Bewertung insgesamt mit "Neutral" eingestuft.