Willamette Valley Vineyards Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Die technische Analyse des Aktienkurses von Willamette Valley Vineyards zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,76 USD, während der letzte Schlusskurs bei 5,35 USD liegt, was einer Abweichung von -7,12 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 5,3 USD, was einer Abweichung von nur +0,94 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung basierend auf der kurzfristigen Analyse.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Dividendenrendite von Willamette Valley Vineyards liegt bei 0 %, was 4,08 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,08 %. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die Dividende.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete die Aktie von Willamette Valley Vineyards eine Performance von -15,57 Prozent, was eine Underperformance von -3,88 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag die Aktie mit einer Rendite von 169,51 Prozent unter dem Durchschnitt von 153,94 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich.