Willamette Valley VineyardsPR Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Aktie von Willamette Valley Vineyards bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was 3,85 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Getränke liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung verzeichnete Willamette Valley Vineyards in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,57 Prozent, was eine Underperformance von -1,31 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens um 169,58 Prozent unter dem Durchschnitt.

Fundamental betrachtet wird die Aktie von Willamette Valley Vineyards im Vergleich zur Getränke-Branche als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 48,96 liegt, was einen Abstand von 21 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Willamette Valley Vineyards als überkauft eingestuft, da der 7-Tage-RSI bei 76,19 Punkten liegt. Der 25-Tage-RSI hingegen weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend erhält Willamette Valley Vineyards schlechte Bewertungen in Bezug auf die Dividendenrendite, die Aktienkursentwicklung, die fundamentale Bewertung und den Relative Strength Index.