Willamette Valley VineyardsPR Aktie: DAS heißt noch nichts

Weitere Suchergebnisse zu "Willamette Valley":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Willamette Valley Vineyards beträgt das aktuelle KGV 48. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Getränke" im Durchschnitt ein KGV von 40. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Willamette Valley Vineyards damit Stand heute überbewertet, was der Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung einbringt.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Willamette Valley Vineyards in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls eine negative Tendenz, was der Aktie eine weitere "Schlecht"-Bewertung einbringt. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Willamette Valley Vineyards wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Willamette Valley Vineyards liegt bei 31,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50,85, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating "Neutral".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Willamette Valley Vineyards von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt zu einer "Gut"-Einstufung.