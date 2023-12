Will Semiconductor Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Will Semiconductor Shanghai wird technisch analysiert und basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 98,84 CNH, was einer Abweichung von +8,31 Prozent zum Kurs der Aktie (107,05 CNH) entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 106,49 CNH, was einer Abweichung von +0,53 Prozent zum Aktienkurs entspricht und die Aktie somit als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung von "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte die Will Semiconductor Shanghai in den letzten 12 Monaten eine Performance von 32,27 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche durchschnittlich um -7,28 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +39,55 Prozent. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 13,18 Prozent hatte, liegt die Will Semiconductor Shanghai um 19,09 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Will Semiconductor Shanghai liegt bei 44,39, wodurch die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 45,24, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Will Semiconductor Shanghai in den sozialen Medien ist überwiegend positiv. Allerdings wurden in den Diskussionen der vergangenen Tage überwiegend negative Themen behandelt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral".