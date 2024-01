Will Aktie: Das ist beeindruckend!

Die technische Analyse der Aktie von Will zeigt, dass sie derzeit einen Kurs von 1192 JPY hat, was +8,05 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf der anderen Seite beträgt die Distanz zum GD200 +10,01 Prozent, was zu einer insgesamt guten Einschätzung basierend auf den vergangenen 200 Tagen führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist darauf hin, dass die Aktie derzeit überverkauft ist, mit einem Wert von 3,49 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Dies wird als positives Signal bewertet. Wenn wir die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnen, ergibt sich ein RSI25-Wert von 35, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung für den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Analyse eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und wird daher ebenfalls neutral bewertet. Somit ergibt sich insgesamt für das langfristige Stimmungsbild eine neutrale Note.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich ebenfalls neutral, basierend auf den ausgewerteten Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. Insgesamt wird die Einschätzung der Anleger-Stimmung daher als neutral bewertet.