Will Aktie: Wirklich lohnenswert?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Will ein Neutral-Titel. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Will-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 52,38 und ein Wert für den RSI25 von 48,07, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Das Gesamtranking auf Basis des Relative Strength-Indikators lautet damit "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral. In den sozialen Medien wurde zuletzt über die Aktie von Will diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Das Meinungsbild rund um Will war in den vergangenen Tagen insgesamt neutral.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Will-Aktie von 1105 JPY +1,93 Prozent über dem GD200 (1084,1 JPY) liegt, was ein "Neutral"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 1089,36 JPY, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal bedeutet. Zusammenfassend wird der Kurs der Will-Aktie daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder das Stimmungsbild noch die Stärke der Diskussion haben sich signifikant verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung für die Will-Aktie auf verschiedenen Ebenen.