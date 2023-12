Will Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Aktienkurse von Will können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Die Analysten haben die Kommentare und Beiträge auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Will diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Ein weiteres Mittel zur Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Will beträgt 17,19 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,8, was darauf hinweist, dass Will weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Will in dieser Hinsicht also die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Will mit einer Entfernung von +5,2 Prozent vom GD200 ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1096,58 JPY auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unterm Strich wird der Kurs der Will-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.