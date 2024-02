Will Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Will als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Will-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 70,57, der eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Bei der technischen Analyse wird durch trendfolgende Indikatoren angezeigt, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und es wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt für die Will-Aktie aktuell 1099,91 JPY. Der letzte Schlusskurs liegt damit auf ähnlichem Niveau (-0,26 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Will somit eine "Neutral"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt ergibt sich jedoch ein anderes Rating, da dieser aktuell bei 1155,66 JPY liegt und der letzte Schlusskurs darunter liegt (-5,08 Prozent). Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird Will auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Bei Sentiment und Buzz lässt sich durch die Analyse präzise und frühzeitig erkennen, ob starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation vorhanden sind. Die Stimmung für Will hat sich in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Will gemessen. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Will. Als Resultat wird die Aktie vom Redaktionsteam mit einem "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.