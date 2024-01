Wilhelmina Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Wilhelmina-Aktie wird derzeit von Experten als neutral bewertet. Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat nicht signifikant verändert, was zu dieser Einschätzung führt. Ebenso hat die Diskussionsintensität über das Unternehmen keine nennenswerten Veränderungen gezeigt, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Wilhelmina-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,04 USD. Der aktuelle Schlusskurs von 3,98 USD weicht um -1,49 Prozent ab, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Jedoch zeigt die Analyse der letzten 50 Handelstage einen Durchschnitt von 4,47 USD, wobei der letzte Schlusskurs 10,96 Prozent darunter liegt. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine schlechte Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Wilhelmina liegt bei 58,97, was zu einer neutralen Einstufung führt. Ebenso führt der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit einem Wert von 60,2 zu einer neutralen Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine neutrale Gesamteinschätzung.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Wilhelmina 41, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine gute Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Wilhelmina-Aktie, basierend auf verschiedenen Analysen und Kennzahlen.