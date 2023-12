Wilhelmina Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Aktie von Wilhelmina wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 10,28 liegt die Aktie insgesamt 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", der bei 53,63 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse wird auch das Relative Strength Index (RSI) betrachtet, welcher das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen aufzeichnet. Der aktuelle RSI-Wert der Wilhelmina-Aktie liegt bei 34,21, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Bei Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 43, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die RSI-Einstufung somit ein "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Wilhelmina besonders positiv diskutiert. An drei Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Wilhelmina-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der Sentiment- und Buzz-Analyse.