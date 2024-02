Wilhelmina Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Aktienkurse von Unternehmen lassen sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten bewerten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen nach Kommentaren über Wilhelmina durchgesehen und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Beiträge positiv war. Zudem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Wilhelmina diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtungen wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Wilhelmina als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt bei 47, was insgesamt 12 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" von 53,3. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Bei der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Wilhelmina derzeit bei 4,1 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 4,22 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von +2,93 Prozent zum GD200 und zur Bewertung "Neutral". Der GD50 der vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 4,45 USD, was einer Distanz von -5,17 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Wilhelmina liegt bei 89,36, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 67,09, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Schlecht".