Wilhelmina Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Wilhelmina liegt der RSI bei 71,3, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 61,46 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Die Analyse von Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigt keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz bei Wilhelmina in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Wilhelmina mit 16,24 Prozent um 1368 Prozent über dem Durchschnitt. In der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche liegt die mittlere Rendite bei 6,5 Prozent, wobei Wilhelmina mit 9,74 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung in Bezug auf Wilhelmina wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie Kommentare in den sozialen Medien beeinflusst. Die Analyse zeigt überwiegend positive Kommentare und Themen in den letzten ein bis zwei Tagen, wodurch die Aktie eine "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung erhält.