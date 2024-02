Wildsky Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wildsky beträgt 58, was im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt von 329,71 für "Metalle und Bergbau" unterdurchschnittlich ist (ca. 82 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist Wildsky daher unterbewertet und erhält entsprechend eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -6,67 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,15 CAD mit dem aktuellen Kurs (0,14 CAD) vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,12 CAD im Vergleich zum aktuellen Kurs, so ergibt sich eine Abweichung von +16,67 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen in der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Wildsky in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Abschließend wird die Wildsky-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 33,33 Punkten, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wird der 25-Tage-RSI von 33,33 ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Somit erhält die Wildsky-Aktie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.