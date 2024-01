Wildsky Aktie: Keine Angst!

Die Wildsky-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,66 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf den Aktienkurs hat Wildsky in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,58 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche eine Underperformance von -20,97 Prozent bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Wildsky daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf Wildsky in den letzten Tagen neutral eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral, weshalb Wildsky eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung erhält.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Wildsky anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Der RSI25 zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da Wildsky weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält Wildsky daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.