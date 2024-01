Wildpack Beverage Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Stimmungsindikator für Anleger ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Wildpack Beverage-Aktie Gegenstand von Diskussionen in sozialen Medien. Dabei wurden weder besonders positive noch negative Meinungen geäußert. Auch wurden in den vergangenen Tagen weder positiv noch negativ Themen rund um Wildpack Beverage stark diskutiert. Daher wird die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Analyse der charttechnischen Entwicklung der Wildpack Beverage-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers negativ ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 0,13 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,07 CAD liegt, was einem Unterschied von -46,15 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 0,08 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt bei -12,5 Prozent darunter. Auf dieser Basis wird die Wildpack Beverage-Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um die Aktie herum normal war und die Rate der Stimmungsänderung gering blieb. Daher wird die Bewertung für diesen Faktor als "Neutral" festgelegt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für Wildpack Beverage.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 28,57 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Wildpack Beverage-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Wildpack Beverage daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.