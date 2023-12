Wildpack Beverage Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Das Sentiment und der Buzz um Wildpack Beverage können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Dabei wird die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Aktie hat in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat kaum Änderungen aufgewiesen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Wildpack Beverage besonders positiv diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Auch aktuell zeigen sich überwiegend positive Themen, wodurch die Aktie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Wildpack Beverage bei 0,14 CAD verläuft und die Aktie daher eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,055 CAD, was einen Abstand von -60,71 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich ein "Schlecht"-Signal, da die aktuelle Differenz bei -38,89 Prozent liegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Wildpack Beverage liegt bei 62,5, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 62,07 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse.