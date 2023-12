Wildpack Beverage Aktie: Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "China Foods":

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen rund um Aktien. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsveränderungen in sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Wildpack Beverage wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderungen zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "neutral" eingestuft wird.

Die Grundlage für das Anleger-Sentiment bildet die Diskussion und Interaktion in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Wildpack Beverage eher neutral diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen positive Stimmungen, während an insgesamt vier Tagen eine neutrale Einstellung herrschte. In den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie heute als "neutral" eingestuft.

Ein wichtiges Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Kursbewegungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums bewertet. Bei Wildpack Beverage führt der RSI zu einer Einstufung als "neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Wildpack Beverage derzeit -33,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -57,14 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "schlecht" bewertet.