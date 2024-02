Wildpack Beverage Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Wildpack Beverage als Neutral-Titel eingestuft. Der Relative Strength-Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Wildpack Beverage-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 57,14, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 beträgt 43,59, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die trendfolgenden Indikatoren deuten darauf hin, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der sowohl den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Wildpack Beverage-Aktie beträgt aktuell 0,11 CAD, was eine "Schlecht"-Bewertung zur Folge hat. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,085 CAD deutlich darunter. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 0,07 CAD, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Wildpack Beverage auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität bei Wildpack Beverage ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Wildpack Beverage von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral". Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.