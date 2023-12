Wildpack Beverage Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Für Wildpack Beverage wurde eine mittlere Aktivität bei der Diskussion gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Aus technischer Sicht wird die Wildpack Beverage-Aktie kurzfristig als "schlecht" eingestuft, da sie -31,25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage fällt ebenfalls mit -60,71 Prozent Distanz zum GD200 negativ aus.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung der Aktie führt. Das Anleger-Sentiment wird daher als "gut" eingeschätzt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Wildpack Beverage-Aktie liegt auf 7-Tage-Basis bei 57,14 Punkten, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem Wert von 68 als neutral bewertet. Insgesamt erhält die Wildpack Beverage-Aktie somit eine "neutral" Bewertung für diesen Punkt der Analyse.