Wildcat Resources Aktie: Das kann keiner glauben

Die Diskussionen über Wildcat in den sozialen Medien geben Anlegern ein deutliches Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen häuften sich die negativen Meinungen deutlich. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher stuft die Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Wildcat bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Wildcat-Aktie hat einen Wert von 45, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (56,96) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Wildcat.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Wildcat-Aktie ein Durchschnitt von 0,32 AUD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,735 AUD (+129,69 Prozent Unterschied), was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt (0,75 AUD) zeigt jedoch, dass der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2 Prozent) liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Wildcat insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, je nach Diskussionsintensität und Stimmungsänderung. Bei Wildcat wurde langfristig eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb die Bewertung "Neutral" lautet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" ist.