Wildcat Resources Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die technische Analyse der Wildcat-Aktie zeigt verschiedene Bewertungen auf Basis der charttechnischen Entwicklung und des gleitenden Durchschnitts. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 0,34 AUD, was einem deutlichen Unterschied von +102,94 Prozent zum letzten Schlusskurs von 0,69 AUD entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Wenn jedoch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, liegt dieser bei 0,77 AUD, was einer Abweichung von -10,39 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Wildcat-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Wildcat-Aktie zeigt ebenfalls verschiedene Bewertungen. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 52, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (61,36) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Wildcat nach der RSI-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Wildcat-Aktie ist positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem wurden in den vergangenen Tagen besonders positive Themen rund um Wildcat diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Wildcat für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.