Wildcat Petroleum Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Wildcat Petroleum-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Schlecht" bewertet, da der Kurs von 0,15 GBP 68,75 Prozent unter dem GD200 (0,48 GBP) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 0,18 GBP, was einem Abstand von -16,67 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht"-Signal interpretiert wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht wesentlich verändert, weshalb das Gesamtrating auf dieser Stufe ebenfalls "Neutral" ist.

Der Relative Strength-Index weist die Wildcat Petroleum-Aktie als Neutral-Titel aus, mit einem RSI7-Wert von 54,55 und einem RSI25-Wert von 48,66. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten beiden Wochen neutral, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.