Wildcat Petroleum Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die technische Analyse der Wildcat Petroleum-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,54 GBP verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,17 GBP gehandelt wird und somit einen Abstand von -68,52 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,21 GBP, was einer Differenz von -19,05 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung von "Schlecht" auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Wildcat Petroleum eingestellt waren. Obwohl es in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Nachrichten über das Unternehmen gab, wird auf Basis der Stimmungsanalyse eine "Neutral"-Einschätzung für Wildcat Petroleum abgegeben. Die Redaktion vergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in der Diskussion über Wildcat Petroleum gemessen, weshalb eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein neutrales Bild der Wildcat Petroleum-Aktie. Der RSI7-Wert beträgt 51,15 und der RSI25-Wert liegt bei 46,99, was jeweils zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.