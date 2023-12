Wild Bunch Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Wild Bunch-Aktie wird derzeit intensiv durch technische Analyse und Sentimentanalysen untersucht. Laut dem gleitenden Durchschnittskurs beträgt der aktuelle Kurs 5,65 EUR, was einer Distanz von -30,76 Prozent zum GD200 entspricht und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 7,18 EUR, was einem Abstand von -21,31 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage steht bei 57,7 und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie auch auf längerfristiger Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Wild Bunch.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt wurden. Sowohl die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken als auch die Stärke der Diskussion erhalten eine "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich für diese Stufe insgesamt ein "Neutral"-Rating für Wild Bunch.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Die Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf Wild Bunch unterhalten, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse ein "Schlecht"-Rating, während die Sentiment- und Buzz-Analyse zu einem "Neutral"-Rating führen. Anleger sollten diese Informationen berücksichtigen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.