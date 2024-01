Wild Bunch Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Wild Bunch-Aktie war in den letzten Tagen insgesamt neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Weder besonders positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden größtenteils neutral bewertet. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Wild Bunch daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Aus technischer Sicht zeigt die Wild Bunch-Aktie eine Abweichung vom Durchschnittsschlusskurs der letzten 200 Handelstage um -54,94 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs mit 6,03 EUR (-40,96 Prozent Abweichung) unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Wild Bunch-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 18,31, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,38, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Gut" für die Wild Bunch-Aktie.

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung sich in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.