Wild Bunch Aktie: Keine Angst!

Die Wild Bunch-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 7,9 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 3,56 EUR liegt, was einer Abweichung von -54,94 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6,03 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs (-40,96 Prozent Abweichung). Diese Werte führen zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die simple Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz erhält die Wild Bunch-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, sodass keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 18,31, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,38, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" für die Aktie.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den Social Media in den letzten Tagen eine eher neutrale Einstellung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Wild Bunch-Aktie somit eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.