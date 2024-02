Wild Bunch Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Stimmungslage unter Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine negative Richtung über den gesamten analysierten Zeitraum. Auch die Diskussionen der Anleger über das Unternehmen Wild Bunch waren überwiegend negativ. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Einschätzung einer Aktie basiert auch auf einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dazu wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Wild Bunch zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Unternehmen.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Wild Bunch bei 7,43 EUR, während der aktuelle Kurs bei 9 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +21,13 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 hat einen Stand von 4,82 EUR, was eine Distanz von +86,72 Prozent ergibt und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Wild Bunch liegt bei 37,04, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 21, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird auch in dieser Kategorie eine Einstufung von "Gut" vergeben.