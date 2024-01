Wild Bunch Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die neueste Analyse der Marktbeteiligung in den sozialen Medien zeigt, dass die Investoren in Bezug auf Wild Bunch in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Es gab keine stark positiven oder negativen Reaktionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Wild Bunch daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Wild Bunch beträgt 18,31, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 55,38, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut" basierend auf dem RSI.

Die Analyse zeigt, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Stimmung der Anleger in Bezug auf Wild Bunch gegeben hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs der Wild Bunch-Aktie sowohl vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (7,9 EUR) als auch vom Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6,03 EUR) deutlich ab. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt erhält die Wild Bunch-Aktie somit eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse, eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Relative Strength Index und eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse.