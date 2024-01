WildBrain, tut es schon wieder!

Das Anleger-Sentiment bezüglich Wildbrain war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. An fünf Tagen war die Stimmung negativ, während keine positiven Diskussionen verzeichnet wurden. Die Anleger zeigten sich an insgesamt sechs Tagen neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

In Bezug auf Sentiment und Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Wildbrain in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, weshalb die Redaktion der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung gibt. Die Aufmerksamkeit der Anleger in Bezug auf Wildbrain nahm ab, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Bei der technischen Analyse wurde festgestellt, dass die Wildbrain-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tages-Durchschnitt unter den aktuellen Schlusskursen liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Die Analysteneinschätzung für Wildbrain ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da 1 Buc, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorhanden sind. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Wildbrain bei 2,83 CAD, was einer potenziellen Steigerung des Aktienkurses um 159,94 Prozent entspricht. Aufgrund dieser positiven Einschätzung erhält die Aktie das Rating "Gut" basierend auf der Analysten-Untersuchung.