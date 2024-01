WildBrain Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Wildbrain-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnittsschlusskurs von 1,67 CAD bewertet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag war jedoch mit 1,3 CAD um 22,16 Prozent niedriger, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,2 CAD, was einen Anstieg von 8,33 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs bedeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält Wildbrain in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Wildbrain-Aktie derzeit mit einem Wert von 17,86 als überverkauft gilt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 44, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine "Gut"-Bewertung.

Analysten haben der Wildbrain-Aktie in den letzten zwölf Monaten eine Bewertung von 1 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" gegeben, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 2,83 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 117,95 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Gesamteinschätzung der Analysten für die Aktie von Wildbrain ist daher "Gut".

In den letzten zwei Wochen wurde die Wildbrain-Aktie von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, was zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen und Bewertungen eine gemischte Einschätzung für die Wildbrain-Aktie, wobei die kurzfristige Charttechnik eine positive Bewertung und die Anleger-Stimmung eine neutrale Bewertung ergibt.