WildBrain Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Aktie von Wildbrain wird anhand verschiedener Faktoren bewertet, darunter die Sentiment- und Buzz-Analyse. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, während die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung aufweist, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Ein weiterer Indikator, der zur Bewertung herangezogen wird, ist der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis. Sowohl der 7-Tage-RSI (56,52 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (57,84) deuten darauf hin, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Wildbrain-Aktie wird ebenfalls als "Neutral" bewertet, wobei 1 Bewertung als "Gut" und 2 als "Neutral" eingestuft werden. Das Kursziel der Analysten liegt bei 2,83 CAD, was auf eine zukünftige Performance von 152,98 Prozent hindeutet und somit als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird die Aktie als eher neutral bewertet, obwohl in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Dies führt insgesamt zu einer Einstufung der Anleger-Stimmung als "Schlecht".

Basierend auf der Analyse der verschiedenen Faktoren erhält die Aktie von Wildbrain insgesamt das Rating "Schlecht".