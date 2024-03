WildBrain Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Für Wildbrain liegen von Analysten aus den letzten zwölf Monaten 1 positive, 2 neutrale und keine negativen Einschätzungen vor. Dies entspricht im Durchschnitt einem neutralen Rating. Im letzten Monat gab es keine positiven, eine neutrale und keine negativen Empfehlungen, was die kurzfristige institutionelle Sicht auf die Aktie als neutral kennzeichnet. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 2,67 CAD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 1,25 CAD einem möglichen Anstieg von 113,33 Prozent entspricht. Von Analysten wird die Wildbrain-Aktie somit insgesamt neutral bewertet.

Der Relative Strength-Index beurteilt die Aktie von Wildbrain als neutral, mit einem Wert von 31,58 für den RSI7 und 50,83 für den RSI25. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie mit einem Kurs von 1,25 CAD momentan 3,31 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet wird die Aktie jedoch als schlecht eingestuft, da sie sich 16,67 Prozent unter dem GD200 befindet. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als neutral bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen über Wildbrain verbreitet wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Wildbrain, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich somit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".