WildBrain Aktie: Alles nach Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Wildbrain als Neutral-Titel eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Wildbrain-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 31,25, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und ein Wert für den RSI25 von 48,28, was zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Damit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Wildbrain-Aktie war in den letzten Tagen neutral. An zwei Tagen war die Stimmung negativ, es wurden keine positiven Diskussionen verzeichnet. An insgesamt sieben Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Gespräche über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Wildbrain. Aufgrund dieser Daten bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral".

Aus technischer Sicht ist der Kurs der Wildbrain-Aktie von 1,2 CAD mittlerweile -0,83 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" angesehen, da die Distanz zum GD200 bei -28,99 Prozent liegt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Analysten bewerten die Aktie von Wildbrain langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 positiv, 2 neutral und 0 negativ. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Wildbrain vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 2,83 CAD, was einer Erwartung von 136,11 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 1,2 CAD liegt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher eine Bewertung von "positiv" vergeben.