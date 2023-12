Wikisoft Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig einen Kursrückgang erfahren, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Bei Quality Industrial wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 für Quality Industrial liegt derzeit bei 65,97 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich, bei 67,81 Punkten. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Quality Industrial-Wertpapier in diesem Abschnitt als "Neutral" eingestuft.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Quality Industrial verläuft derzeit bei 0,33 USD. Der Aktienkurs liegt bei 0,12495 USD, was einem Abstand von -62,14 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,19 USD, was einer Differenz von -34,24 Prozent entspricht. Auf Basis dieser beiden Zeiträume wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen in den sozialen Medien führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. Bei Quality Industrial wurde langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, daher lautet das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Quality Industrial veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Quality Industrial befasst. Aufgrund dieser Faktoren ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung.