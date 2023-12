Wikisoft Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Bei Quality Industrial liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 70,39 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Für den etwas längerfristigeren 25-Tage-RSI wird das Wertpapier dagegen als "Neutral" bewertet. Die Stimmung rund um die Aktie von Quality Industrial wird als "Neutral" eingestuft, da obwohl die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen neutral waren, in den letzten beiden Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. In Bezug auf die technische Analyse wird die Aktie aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs deutlich unter dem Trendsignal verläuft. Außerdem zeigt die langfristige Stimmungslage der Investoren und Nutzer im Internet gemischte Signale, da zwar eine starke Aktivität zu verzeichnen war, die Rate der Stimmungsänderung jedoch negativ war. Somit wird auch in diesem Bereich die Aktie von Quality Industrial als "Schlecht" bewertet.

